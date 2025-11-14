Amour Assembly Election Result 2025 Live: अमौर सीट पर फिर जीत दर्ज करेंगे AIMIM के अख्तारुल ईमान, जेडीयू के सबा जफर से है कड़ी टक्कर

Amour Assembly Election Result 2025 Live: अमौर सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग हुई. इस सीट पर AIMIM और जेडीयू उम्‍मीदवारों के बीच टक्‍कर है. एआईएमआईएम ने यहां से अख्तारुल ईमान को टिकट दिया है. जबकि कांग्रेस ने जलील मस्तान को चुनावी मैदान में उतारा है. वहीं, जेडीयू ने सबा जफर को चुनाव में उतारा है. इस विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई.

अमौर विधानसभा सीट पूर्णिया जिले के अंतर्गत आती है. यह विधानसभा सीट मुस्लिम बहुल है. यहां करीब 70 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं. इस सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने जीत दर्ज की थी. अमौर से विधायक और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखतरुल ईमान के सामने इस बार जेडीयू के सबा जफर और कांग्रेस के जलील मस्तान हैं. आइए जानते हैं इस सीट के काउंटिंग की लाइव अपडेट...

09: 15 AM

बिहार विधानसभा चुनावों में अब तक रुझानों में सत्तारूढ़ एनडीए ने शुरुआती बढ़त हासिल कर ली है. 38 जिलों के 46 केंद्रों पर 243 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना जारी है.

09: 15 AM

बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में हुए 243 सदस्यीय विधानसभा चुनावों में 67.13 प्रतिशत मतदान का ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया था. कुल 7.45 करोड़ मतदाता 2,616 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला आज करेंगे.

Amour Assembly Election Result 2025 live:

08: 20 AM

- अमौर सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है. कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे. अब तक के रुझानों की बात करें तो एनडीए, महागठबंधन से आगे चल रही है.

