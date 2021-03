असम में बीजेपी ने निकाल लिया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, तमिलनाडु में AIADMK के साथ फंसा पेच

पश्चिम बंगाल सहित देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. बंगाल में बीजेपी अकेले मैदान में है तो असम और तमिलनाडु में उसने क्षेत्रीय दलों के सहारे चुनावी जंग फतह करने की रणनीति बनाई है. असम में बीजेपी ने अपने सहयोगी दल असम गण परिषद (एजेपी) और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (यूपीपीएल) साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा गुरुवार को हो सकती है. वहीं, तमिलनाडु में अभी तक AIADMK के साथ बीजेपी की सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है.

असम में सीट बंटवारे पर बनी सहमति

असम विधानसभा चुनाव की सीट शेयरिंग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बुधवार को इस बारे में एक अहम बैठक हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत दास, एजेपी के अध्यक्ष और राज्य सरकार के मंत्री अतुल बोरा के यूपीपीएल के प्रमुख प्रमोद बोरो मौजूद थे. बीजेपी ने अपनी सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किया गया है.

A delegation of senior leaders comprising @agpofficial_ President Sri @ATULBORA2 & BTR CEM Sri @Pramodboro1 met Hon HM Sri @AmitShah and @BJP4India President Sri @JPNadda in Delhi this evening.



We're working out the modalities & a formal alliance will be declared tomorrow. pic.twitter.com/shDCGMcsY6