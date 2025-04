UP Board 10th Result Declared: घोषित हुआ यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, ये है प्रोविजनल मार्कशीट चेक करने का तरीके

How To Check UP Board Result: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) इस साल करीब 51 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का वार्षिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर अपनी ऑनलाइन मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

Advertisement

X