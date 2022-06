UP Board 10th, 12th Result 2022: आज जारी होंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं रिजल्ट, aajtak.in पर मिलेगा मार्कशीट

UP Board 10th, 12th Result 2022 when and where to check: इस साल 10वीं और 12वीं के लगभग 47 लाख से ज्यादा छात्रों ने यूपी बोर्ड परीक्षाएं दी थीं. जिनके परिणाम जल्द ही यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जल्द घोषित किए जाएंगे.

UPMSP 10th, 12th Result 2022 to be declared today