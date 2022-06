UP Board 10th 12th Result: मोबाइल पर रिजल्ट के लिए अभी दर्ज कर दें अपना नंबर, ये है लिंक

UP Board 10th, 12th Result 2022: उत्तर प्रदेश बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं परिणाम 2022 जल्द जारी होने वाला है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPSMP) आज शाम तक रिजल्ट जारी करने तारीख और समय (UP Board 10th, 12th Result 2022 Date and Time) की आधिकारिक घोषणा कर सकता है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र aajtak.in पर अपनी डिजिटल मार्कशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा SMS पर भी रिजल्ट पा सकते हैं. एसएमएस के माध्यम से रिजल्ट पाने के लिए छात्रों को अभी एक छोटा सा काम करना होगा जिसकी जानकारी नीचे देख सकते हैं.

UP Board 10th, 12th Result 2022 Date Latest Updates

इस साल यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 के बीच आयोजित की गई थी जिसके लिए लगभग 52 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन 48 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी. इस साल तकरीबन 4 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी थी. छात्रों की बड़ी संख्या होने के कारण यूपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट डाउन या क्रैश होने के भी चांस हैं लेकिन आजतक ऐसे हालात से बचने का तरीका लेकर आया है.

छात्र बिना किसी परेशानी के आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं या अभी रजिस्ट्रेशन करके UP Board Result SMS Alert पा सकते हैं. यानी जैसे ही यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा छात्रों के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से उनका रिजल्ट पहुंच जाएगा. इसके लिए छात्रों को अभी प्री-रजिस्ट्रेशन करना होगा. प्री रजिस्ट्रेशन का तरीका और डायरेक्ट लिंक नीचे दिया गया है.

जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट SMS पर पाने के लिए, छात्रों को नीचे दिए गए कॉलम में अपना नाम, फोन नंबर, क्लास और बोर्ड सिलेक्ट करना होगा. एसएमएस पर रिजल्ट पाने के लिए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और वेरिफिकेशन के लिए OTP दर्ज करें. ओटीपी छात्र द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा. यह सुविधा पूरी तरह निशुल्‍क है.

बता दें कि यूपी बोर्ड कार्यालय प्रयागराज की तरफ से रिजल्ट जारी करने की तैयारियां कर ली गई है. मीडिया कार्यालय को सीडी जमा करने को 9 जून तक समय दिया गया था आमतौर से देखा जाता है कि सीडी जमा करने की डेट से 1 हफ्ते में रिजल्ट जारी कर दिया जाता है ऐसे में बोर्ड जल्द ही रिजल्ट घोषित करने वाला है.