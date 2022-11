NHM Result 2022: उत्तर प्रदेश CHO भर्ती का रिजल्ट जारी, कुल 5494 हुए पास, यहां चेक करें नाम

UP NHM CHO Result 2022, Sarkari Result 2022: नेशनल हेल्थ मिशन (NHM), उत्तर प्रदेश ने यूपीएनएचएम भर्ती 2022 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. जो उम्मीदवार सितंबर 2022 में आयोजित हुए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) में उपस्थित हुए थे, वे अब एनएचएम यूपी (NHM UP) की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट (UP NHM Result 2022) चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

यूपी एनएचएम भर्ती 2022 अभियान के माध्यम से कुल 5,505 कंम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO) ट्रेनिंग रिक्त पदों को भरने के लिए चलाया गया था. सीबीटी एग्जाम 04 सितंबर और 09 सितंबर 2022 को आयोजित किया गया था. इस परीक्षा में कुल 5,494 उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं. शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवारों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (डीवी) के लिए उपस्थित होना होगा. रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

NHM UP CHO Result 2022: ऐसे करें चेक

स्टेप 1: सबसे पहले एनएचएम यूपी की आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Declaration of 5505 CHO-CCHN Result under NHM, UP and Surety Bond Format' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यूपी एनएचएम पीडीएफ रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इस लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स चेक करें.

स्टेप 4: आगे के लिए पीडीएफ डाउनलोड डाउनलोड करें व प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

उम्मीदवारों की पीएससी लिस्ट यानी प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेंट्स की लिस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जरूरी जानकारी दी गई है. उम्मीदवारों को 24 नवंबर 2022 तक बताए गई जगह पर ऑफिसर को रिपोर्ट करना होगा. डीवी के लिए जरूरी डॉक्यमेंट्स की लिस्ट भी पीडीएफ में चेक कर सकते हैं. पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक नीचे देख सकते हैं.

NHM CHO-CCHN Result 2O22 Direct Link