Schools Closed News: पहले कोरोना वायरस महामारी (covid-19) तो अब खराब मौसम स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बीच अड़चन बन रहे हैं. मानसून (Monsoon) की दस्तक से ही कई राज्यों का बुरा हाल है जिसके चलते स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लिया जा रहा है. मेघालय और आसपास के क्षेत्रों में खराब मौसम की स्थिति के बीच आज, 17 जून, 2022 से बंद रहेंगे. आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, फिलहाल स्कूलों को 20 जून, 2022 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है.

दरअसल, मेघालय, असम और कई उत्तर-पूर्वी इलाकों में मौसम खराब रहा है. भारी बारिश, जलभराव, बाढ़ और भूस्खलन जैसी स्थितियों ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है. मौसम विभाग ने आने वाले दिन में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसे ध्यान में रखते हुए मेघालय के स्कूल 17 से 20 जून, 2022 तक बंद कर दिए गए. सभी की सुरक्षा के लिए ऐसा ही किया गया है और लोगों को सलाह दी गई है कि जब तक बहुत जरूरी न हो, बाहर न निकलें.

मेघालय के स्कूलों को बंद करने के आधिकारिक आदेश में भारतीय मौसम विभाग (IMD) मेट सेंटर शिल्डिग द्वारा अगले पांच दिनों तक भारी बारिश की संभावना की बात कही गई है. जिस वजह से राज्य और आस-पास के क्षेत्रों के सभी स्कूलों को 17 जून से 20 जून 2022 तक बंद रहेंगे. डिप्टी कमीश्नर ने अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने-अपने जिलों में स्कूलों को फिर से खोलने से पहले सुरक्षा का आकलन और जांच करते रहें.

In view of heavy rainfall forecast for Meghalaya during the next 5 days, all schools will remain closed from June 17 to June 20: Meghalaya government pic.twitter.com/7bCSGQCQWr