RRB Group D Result 2022 जारी करने की मांग तेज, देखें सोशल मीडिया पर क्या बोले स्टूडेंट्स

RRB Group D CBT Result 2022 Latest Updates: आरआरबी ग्रुप डी कम्‍प्‍यूटर बेस्‍ड टेस्‍ट (CBT) एग्जाम अगस्त से अक्टूबर 2022 तक पांच चरणों में आयोजित किए गए थे. परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को लंबे समय से अपने रिजल्ट (RRB Group D Result 2022) का इंतजार है. रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है लेकिन बोर्ड (आरआबी) ने अभी रिजल्ट जारी करने की तारीख और समय की घोषणा नहीं की है. इस बीच, रिजल्ट में देरी को लेकर उम्मीदवार सोशल मीडिया पर रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट जल्द जारी करने की मांग कर रहे हैं और ट्विटर पर मीम्स शेयर कर रहे हैं.

रेलवे ग्रुप डी परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर हजारों ट्विटर यूजर्स #rrc_group_d_result_do के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने लिखा, 'हर बात के लिए ट्विटर पर ट्विट करना पड़ता है चाहे वो परीक्षा हो, परिणाम हो, फिजिकल हो, मेडिकल चेक हो, ज्वॉइन लेटर हो... शर्म आनी चाहिए. हर बात के लिए लड़ना पड़ रहा है, स्टूडेंट्स स्टडी करें या ट्विट'. एक दूसरे यूजर ने लिखा 'Election Result चार दिन में आर रहा और एग्जाम रिजल्ट चार में'.

Result ka wait krte huye, Railway Group D k Students:#rrc_group_d_result_do pic.twitter.com/R4K6U9FZOI — Ashish kumar Jha (@Ashishk65881858) December 7, 2022

#rrc_group_d_result_do

Election results in 5days but exam result 5 years..???? pic.twitter.com/Rc2eReZvsk — Surendra Varun (@SurendraVarun) December 7, 2022

RRB Railway Group D Result 2022: ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

स्टेप 1: रिजल्ट जारी होने के बाद, आरआरबी की उस क्षेत्रीय वेबसाइट पर जाएं जिससे आवेदन किया है.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'RRB Group D Result 2022 Level 1 of 7th CPC Link' एक्टिव हो जाएगा. उसपर क्लिक करें.

स्टेप 3: आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट की पीडीएफ स्क्रीन पर खुल जाएगी, उस लिस्ट में अपना रोल नंबर चेक कर सकेंगे.

स्टेप 4: उम्मीदवार आगे के लिए रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट अपने पास रख सकेंगे.

#rrc_group_d_result_do

Election result in 4 days and exam result in 4 years. pic.twitter.com/MAhHrEQmiB — Ram (@Ramchan52506215) December 7, 2022

वहीं, आरआरबी ने ग्रुप डी रिजल्ट से संबंधित जरूरी नोटिस जारी किया है. नोटिस में उम्मीदवारों को ग्रुप डी रिजल्ट और परसेंटाइल कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है. इसके अलावा पासिंग मार्क्स परसेंटेज की भी जानकारी दी है. बोर्ड, दिसंबर 2022 में कभी भी नतीजे घोषित कर सकता है. उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

बता दें कि आरआरबी ग्रुप डी 2022 सीबीटी परीक्षा 17 अगस्त से 11 अक्टूबर 2022 तक 5 चरणों में आयोजित की गई थी. 1,03,769 रिक्तियों को भरने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में एक करोड़ से अधिक उम्मीदवार उपस्थित हुए थे. जिन्हें अपने रिजल्ट का इंतजार है.