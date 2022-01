School Closed: कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अधिकांश राज्‍यों में स्‍कूल-कॉलेजों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए बंद किया जा रहा है. पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्‍यम में जारी है ताकि बच्‍चों में संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके. उत्‍तर प्रदेश, दिल्‍ली, उत्‍तराखंड समेत कई राज्‍यों में शैक्षणिक संस्‍थान बंद हैं जबकि महाराष्‍ट्र में स्‍कूलों को कड़े कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोल दिया गया है. ऐसे में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में अब लंबे समय से बंद चल रहे स्‍कूल-कॉलेजों को खोलने के लिए प्रशासन से मांग की जा रही है.

शहर में सीनियर क्‍लासेज़ और यूनिवर्सिटी-कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग के साथ अभिभावक और शिक्षक बड़ी संख्‍या में प्रर्दशन कर रहे हैं. प्रर्दशनकारियों का कहना है कि कक्षा 9 से 12 तक के लिए स्‍कूल खोल दिए जाएं. इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य हो. इसके अलावा कोरोना हेल्‍थ कोड और जरूरी प्रतिबंधों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई तुरंत शुरू की जाए.

WB | Protests underway in Siliguri against the closure of educational institutions amid #COVID19



"Educational institutions have been shut during COVID-19, whereas all shops, malls, & wine shops are open. Where does this govt want to take this state?" said a protestor (24.01) pic.twitter.com/gzSK0e6vH8