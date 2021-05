Board Exam 2021: अब इस राज्य में स्थगित हुए 10वीं-12वीं के एग्जाम, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

Tripura Board Exams 2021 Postponed: त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (TBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को अगली सूचना तक के लिए स्थगित (Postpone) कर दिया है. राज्य के शिक्षा मंत्री रतन लाल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी दी है.

शिक्षा मंत्री के मुताबिक कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (TBSE) ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि जब कोरोना संकट की स्थिति में सुधार होगा तो दसवीं और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

साथ ही शिक्षा मंत्री ने स्टूडेंट्स को एग्जाम की तैयारी रखने के लिए कहा है. बता दें कि त्रिपुरा बोर्ड (Tripura Board Exams 2021) 10वीं की परीक्षाएं 19 मई से प्रस्तावित थीं जबकि 12वीं कक्षा के एग्जाम 18 मई से शुरू होने थे, जिन्हें अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है.

As per decision of TBSE the board examinations of class X & XII has been postponed for the time being until further notice.

My message to all the students to be prepared for the examination as when the situation will be fruitful the examination will be conducted. pic.twitter.com/XGxW8iEDOC