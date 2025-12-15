scorecardresearch
 
प्रयागराज: लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र, पूरा इलाका छावनी में तब्दील

लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रयागराज में प्रतियोगी छात्रों ने धरना-प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल, आरएएफ और ड्रोन निगरानी के बीच इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया.

प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया. (Photo: uppsc.gov.in)
प्रतियोगी छात्र आयोग के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज महा आंदोलन कर रहे हैं. प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर मंगलवार को माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण नजर आया, जब बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र आयोग पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए. छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और आयोग से जवाबदेही की मांग की.

धरना बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को वहां से हटाया, लेकिन इसके बावजूद छात्र दोबारा इकट्ठा होने लगे. हालात को देखते हुए लोक सेवा आयोग के आसपास के पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल के साथ आरएएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं.

अलर्ट मोड पर प्रशासन 
स्थिति पर कड़ी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वे आयोग में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आज “महा आंदोलन” कर रहे हैं और जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जातीं, आंदोलन और तेज किया जाएगा. छात्रों की चेतावनी के बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया है.

---- समाप्त ----
