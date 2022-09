टीचर्स डे: पीएम मोदी का ऐलान, PM-SHRI योजना के तहत अपग्रेड होंगे 14,500 स्कूल

Pradhan Mantri Schools For Rising India yojana: शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहम ऐलान किया. उन्होंने बताया कि देशभर के 14500 स्कूलों को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM SHRI) योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा.

पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ''आज शिक्षक दिवस पर मुझे एक नई पहल की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत पूरे भारत में 14,500 स्कूलों का विकास और उन्नयन होगा. ये मॉडल स्कूल बनेंगे जो एनईपी की पूरी भावना को समाहित करेंगे.''

Today, on #TeachersDay I am glad to announce a new initiative - the development and upgradation of 14,500 schools across India under the Pradhan Mantri Schools For Rising India (PM-SHRI) Yojana. These will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP.