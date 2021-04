School Closed: देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले राज्‍य सरकारों के लिए चिंता का विषय हैं. हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज शुक्रवार को आदेश जारी कर राज्‍य के सभी शैक्षणिक संस्‍थानों को 21 अप्रैल, 2021 तक बंद करने के निर्देश दिए हैं. राज्‍य में अब कक्षाएं केवल ऑनलाइन माध्‍यम में ही आयोजित की जाएंगी. राज्‍य में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण के देखते हुए यह फैसला लिया गया है.

All educational institutions in Himachal Pradesh will remain closed till April 21 amid surge in COVID-19 cases: Official