RRB NTPC Result Protest: रेलवे RRB-NTPC की परीक्षा के घोषित नतीजों में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित अभ्यर्थियों ने पटना के राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को जमकर बवाल काटा. इसकी वजह से कई घंटों तक मुगलसराय- पटना रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप रहा. नाराज अभ्यर्थियों के विरोध के कारण तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत आधा दर्जन ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया और कई ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया गया. वहीं, आरआरबी-एनटीपीसी रिजल्ट के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन अभी थमा नहीं है.

CBT 2 का विरोध

हंगामा और विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मानें तो 23 फरवरी को होने वाले रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में मात्र अब एक महीना ही बचा है और रेलवे बोर्ड ने जानबूझकर ग्रुप डी की परीक्षा को दो बार परीक्षा लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. हंगामा कर रहे छात्रों के अनुसार, जब तक कोई वरीय अधिकारी और बड़ा राजनेता उनकी मांगों को पूर्ण नहीं करता है तब तक वह रेलवे ट्रैक को जाम करके ही रखे रहेंगे.

Nalanda, Bihar: Students who appeared for Railway Recruitment Board's Non-Technical Popular Categories exam 2021 protested at Bihar Sharif railway station alleging discrepancies in the results pic.twitter.com/9w0ajSBAef