पीएम मोदी ने किया AIIMS Bilaspur का उद्घाटन, इन सुविधाओं से है लैस

AIIMS Bilaspur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिमाचल प्रदेश में AIIMS बिलासपुर का उद्घाटन किया. इसकी आधारशिला पीएम मोदी ने अक्टूबर 2017 में रखी थी. अस्पताल की स्थापना केंद्रीय प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत की गई है. अस्पताल में 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशियलिटी विभाग होंगे. कुल 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 750 बेड होंगे. इन 750 बेड में से 64 ICU के लिए हैं.

इतनी होंगी मेडिकल और नर्सिंग सीटें

इस अस्पताल में हर साल MBBS के लिए 100 और नर्सिंग कोर्स के लिए 60 छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा. AIIMS, बिलासपुर के स्‍पेशलिस्‍ट राज्य के आदिवासी हिस्सों जैसे केलांग, सलूनी और काजा में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित करेंगे. यह AIIMS 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा और डायलिसिस सुविधाओं से लैस है. इसमें सभी तरह की आधुनिक डायग्नोस्टिक मशीनें होंगी जिसमें अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई आदि शामिल हैं.

Earlier, AIIMS meant going to Delhi. But PM Modi understood the pain of the people of Himachal and brought AIIMS to Bilaspur. This will always remind us whose leadership gave us strength: Himachal Pradesh CM Jairam Thakur at Bilaspur pic.twitter.com/wAGkFI0SC8