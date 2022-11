बाय-बाय NEET PG! जानें क्या है MBBS डिग्री, पीजी एडमिशन और प्रैक्टिस के लिए 'NExT' प्लान

NEET PG 2023 to be Last: अगले साल अप्रैल-मई 2023 में आयोजित होने वाला नीट पीजी एग्जाम आखिरी हो सकता है. इसके बाद नेशनल एग्जिट टेस्ट के आधार पर मेडिकल पीजी कोर्सेज में दाखिला मिलने की संभावना है. इसके अलावा प्रैक्टिस लाइसेंस से लेकर विदेशी छात्रों के लिए भी 'नेक्स्ट' एग्जाम पास करना जरूरी हो सकता है.

अगले साल आखिरी बार आयोजित हो सकता है नीट पीजी 2023