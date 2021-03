Maharashtra Board Exam 2021: महाराष्‍ट्र राज्‍य की शिक्षामंत्री वर्षा गायकवाड़ ने पहले तो यह जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर चल रही बार्ड परीक्षाओं के स्‍थगित होने की खबर गलत है. इसके साथ उन्‍होंने यह भी जानकारी दी कि राज्‍य के कोरोना संक्रमित छात्रों के लिए जून में स्‍पेशल एग्‍जाम कराया जाएगा जो सप्लिमेंट्री या कम्‍पार्टमेंट एग्‍जाम से अलग होगा.

महाराष्‍ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते कई जिलों में स्‍कूल बंद किए गए हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आ रही थीं कि बोर्ड परीक्षाएं स्‍थगित की जा सकती हैं. इस पर एजुकेशन मिनिस्‍टर Varsha Gaikwad ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं तय शेड्यूल पर ही आयोजित होंगी तथा ऑफलाइन माध्‍यम में ही आयोजित की जाएंगी.

उन्‍होंने टि्वटर के माध्‍यम से यह जानकारी भी दी कि जो छात्र कोरोना संक्रमण या कंटेनमेंट जोन में होने के कारण परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके लिए जून में स्‍पेशल एग्‍जाम आयोजित किए जाएंगे. संबंधित स्‍कूल ऐसे छात्रों की जानकारी बोर्ड को देंगे. स्‍पेशल एग्‍जाम के लिए कोई अलग फीस नहीं ली जाएगी तथा यह एग्‍जाम सप्लिमेंट्री या कम्‍पार्टमेंट एग्‍जाम से अलग होंगे.

