School Reopen: 31 अगस्त से खुलेंगे नवोदय विद्यालय, 50% क्षमता के साथ लगेंगी क्लास

Navodaya Vidyalaya Reopen: देश में कोरोना मामलों में कमी आने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNV) को कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए 31 अगस्त से फिर से खोलने का फैसला किया है. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक नवोदय विद्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खोलने की शर्त रखी गई है.

शिक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी कि नवोदय विद्यालय समिति (Navodaya Vidyalaya Samiti) ने कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए 31 अगस्त से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने का ऐलान किया है. यह राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अधिसूचना के तहत है, जिसमें स्कूलों को विशेष गाइडलाइंस के तहत खोलने की अनुमति दी गई है.

Navodaya Vidyalaya Samiti has decided to re-open the Jawahar Navodaya Vidyalayas upto 50% capacity, in a phased manner for Classes 9-12, as per notification of States/UTs which have permitted re-opening of schools by following approved SOP for opening schools: Education Ministry pic.twitter.com/b1QOXLsnH1