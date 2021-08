Delhi School Reopen: कोरोना के केस घटे तो दिल्ली सरकार ने लिया स्कूल खोलने का फैसला, 1 सितंबर से नौवीं से 12वीं की शुरू होगी क्लास

Delhi School Reopen: कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए अब दिल्‍ली सरकार ने भी स्‍कूलों को खोलने का फैसला लिया है. आज दिल्‍ली आपदा प्रबंधन विभाग ने बैठक में स्‍कूलों को अलग अलग चरणों में खोलने का फैसला किया है. कक्षा 9 से 12 के स्‍कूल 01 सितंबर से खुलेंगे जबकि कक्षा 6 से 8 के स्‍कूल 08 सितंबर से शुरू होंगे.

Schools in Delhi to re-open in a phased manner. Classes for std 9th to 12th will begin from September 1st. Classes for std 6th to 8th will begin from September 8th. pic.twitter.com/BqlL0PQ0Mf