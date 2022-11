Schools Closed: स्कूलों में तीन महीने की छुट्टियां! 28 फरवरी तक बंद रहेंगे जम्मू और कश्मीर के सभी स्कूल

Schools Closed, Winter Vacations 2022: जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शुक्रवार को कश्मीर और जम्मू के वींटर जोन्स के स्कूलों के लिए शीतकालीन अवकाश (Winter Vacations) की घोषणा कर दी है. कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों में दिसंबर 2022 से फरवरी 2023 तक लगभग तीन महीने की छुट्टियां रहेंगी. प्रशासन ने छोटे और बड़े बच्चों के लिए छुट्टियों का अलग-अलग शेड्यूल जारी किया है.

जम्मू और कश्मीर में बढ़ती ठंड को देखते हुए स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित की हैं. पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ली जिसके चलते ठंड बढ़ गई है. घाटी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है. प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों के अनुसार प्राइवेट एवं सरकारी दोनों विद्यालय बंद रहेंगे. जम्मू और कश्मीर के स्कूलों की छुट्टियां 1 दिसंबर से शुरू होंगी और तीन महीने यानी 28 फरवरी, 2023 तक जारी रहेंगी.

जानें कब से कब तक बंद रहेंगे स्कूल

प्रशासन द्वारा जारी जम्मू-कश्मीर शीतकालीन अवकाश की तारीखों के अनुसार, 5वीं कक्षा तक की कक्षाएं 1 दिसंबर से, 6वीं से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं 12 दिसंबर तक और कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा 19 दिसंबर तक बंद रहेंगी. सभी कक्षाओं के लिए स्कूल 28 फरवरी 2023 से फिर से खुलेंगे.

