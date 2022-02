Karnataka Hijab Row: हिजाब-भगवा के विवाद की भेंट चढ़ी पढ़ाई, कर्नाटक में बंद करना पड़ा कॉलेज

Karnataka Hijab Row Saffron Stoles Controversy: कर्नाटक में कक्षा में हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद की चिंगारी अब एक कॉलेज से बढ़कर कई कॉलेजों तक पहुंच गई है. एक पक्ष इस तर्क के समर्थन में है कि कक्षा में हिजाब (Hijab) पहनने की आजादी धार्मिक स्‍वतंत्रता है, जबकि एक अन्‍य पक्ष इसके विरोध में है. विरोध कर रहे स्‍टूडेंट्स के समूह ने भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया जिससे विवाद हिजाब-भगवा का झगड़ा बन गया.

कर्नाटक के विजयपुरा में शांतेश्‍वर कॉलेज में आज (सोमवार) यानी 7 फरवरी को कुछ छात्र भगवा स्टॉल पहनकर कैंपस पहुंच गए. जिसके बाद विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए क्लासेज सस्पेंड कर दी गईं और कैंपस को बंद कर दिया गया.

Karnataka: Classes suspended at Shanteshwar Education Trust in Vijayapura for today, after some students arrived on the campus, wearing saffron stoles. pic.twitter.com/bZ75FD9snm

कुंडापुरा कॉलेज में दीवार पर नोटिस लगा दिया गया है क्‍लास में यूनिफॉर्म अनिवार्य है, जिसके बाद भी स्‍टूडेंट्स हिजाब में कॉलेज आते रहे. स्‍टूडेंट्स ने कॉलेज प्रशासन से भी इस बारे में बात की और ये भी मांग की कि शिक्षा उनका अधिकार है इसलिए उनके लिए एक्‍स्ट्रा रूम में क्‍लास लगाई जानी चाहिए.

Karnataka: Students wearing hijab allowed entry into the campus of Government PU College, Kundapura today but they will be seated in separate classrooms. Latest visuals from the campus. pic.twitter.com/rEE8HfVzR1