Schools Closed: यूपी में बारिश से बुरा हाल, नोएडा-गाजियाबाद-लखनऊ समेत कई जिलों में आज स्कूल बंद

School Closed Due to Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी में बीते दो दिन से जारी बारिश से बुरा हाल है. सड़कों पर जगह-जगह पानी भर गया है. इस बीच मौसम विभाग ने अभी बारिश से राहत ना मिलने का अनुमान जताया है. IMD के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में आज (सोमवार), 10 अक्टूबर को भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए यूपी के कई जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे.

यूपी के तमाम जिलों में बारिश के कारण हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नदियों का जलस्तर बढ़ने से साथ कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं. मौसम की मार को देखते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मुरादाबाद, बिजनौर, कानपुर, आगरा, बुलंदशहर समेत कई जिलों में सोमवार को स्कूलों की छुट्टी के आदेश हैं.

मौसम विभाग की ओर से प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए बुलंदशहर और आगरा के डीएम ने स्कूलों को दो दिनों तक बंद करने का आदेश दिया है. वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद और उन्नाव, मेरठ, कानपुर, संभल, फ़िरोज़ाबाद, बागपत में एक दिन के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है.

विभिन्न जिलों के डीएम द्वारा जारी आदेश के तहत सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे. नोएडा में बारिश के अलर्ट के बीच गौतमबुद्धनगर के डीएम सुहास एलवाई ने आदेश जारी करते हुए 10 अक्टूबर को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है. वहीं, गाजियाबाद में भी डीएम के आदेश पर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार श्रीवास की ओर से 10 अक्टूबर को कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूलों में छुट्‌टी की घोषणा कर दी गई है. जबकि बुलंदशहर प्रशासन ने दो दिन यानी 10 और 11 अक्टूबर को स्कूलों की छुट्टी कर दी है.

Uttar Pradesh | Residents of various colonies in Agra renamed their colonies as 'Narak Puri', Keechad Nagar', Ghinona Nagar, Nala Sarovar' in order to protest against various issues including bad conditions of roads, waterlogging pic.twitter.com/CrEZiu3gkV