Goa Board Mobile App: गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सोमवार को गोवा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. यह ऐप छात्रों को बोर्ड ने नोटिफिकेशन और स्‍टडी मटीरियल उपलब्‍ध कराएगा. ये ऐप आम जनता, गोवा बोर्ड से संबद्ध माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (HSSC) के छात्रों के लिए तैयार किया गया है.

CM @drpramodpsawant launched the GBSHSE App today for the students, teachers & parents associated with Goa Board. The app will provide access to latest notifications, circulars & study materials. pic.twitter.com/fVwBigPePz