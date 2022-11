दिल्ली के स्कूल बंद होंगे या नहीं? वायु प्रदूषण के चलते NCPCR ने जारी किया नोटिस, ये है अपडेट

दिल्ली में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरे के निशान से काफी ऊपर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AIQ) लेवल लगभग 400 है. दिल्ली सरकार ने किसी भी कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है. धूल प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले एक सप्ताह से 150 मोबाइल एंटी स्मॉग गन वाली गाड़ियां चलाई जा रही हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निजात पाने के लिए ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन दिल्ली एप, एंटी डस्ट कैंपेन, वाटर स्प्रिंकलर समेत कई कैंपने शुरू किए हैं. वहीं प्रदूषण को बढ़ता देख राज्य के स्कूलों को बंद करने की मांग की जा रही है.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद करने की मांग की है. एनसीपीसीआर अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को लेकर लिखकर एयर क्वालिटी इंप्रूव होने तक स्कूल बंद करने की मांग की है.

NCPCR Chairperson Priyank Kanoongo sends notice to Delhi government over poor ' Air Quality' in & around the National Capital.



' It seems that the government of NCT of Delhi has failed to take any preventive measures in this regard', the letter reads.@KanoongoPriyank pic.twitter.com/3RGeUqw64u