School Closed: देहरादून के नामी स्कूल में कोरोना की एंट्री, स्टूडेंट के पॉजिटिव मिलने पर दो दिन के लिए बंद विद्यालय

Dehradun's Brightlands School News: देशभर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. एक तरफ जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई स्कूलों में कोरोना केस सामने आ चुके हैं तो वहीं अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नामी स्कूल में एक स्टूडेंट के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मचा है.

देहरादून के प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने सतर्कता बरतते हुए दो दिन के लिए विद्यालय को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है. साथ ही पूरे स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया गया. अलग-अलग जगहों पर स्कूलों में मिल रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों से अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है.

देहरादून के स्कूल में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद जिले के स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है. जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, मास्क लगाना और सैनिटाइज करना अनिवार्य है.

U'khand | Education Dept has directed Dehradun's Brightlands School authorities to close the school for two days after an 11-yr-old student tested positive for COVID19. All schools directed to follow protocol of wearing masks, physical distancing&hand hygiene: CMO Dr Manoj Upreti