Covid IHU Variant: एक तरफ जब दुनिया कोरोनावायरस के ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) से जंग लड़ने की तैयारियों में लगी है, वहीं दूसरी तरफ वायरस के नए वैरिएंट वैज्ञानिकों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं. ओम‍िक्रॉन के बाद अब कोरोना का नया वैरिएंट IHU सामने आया है. यह B.1.640.2 वैरिएंट है, जिसे अभी शोधकर्ताओं ने IHU नाम दिया है. यह पहली बार पिछले महीने दक्षिणी फ्रांस में पाया गया था. शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका प्रसार पिछले वैरिएंट्स से तेज हो सकता है. इसके लक्षणों में हल्‍का बुखार, थकान और गले में खराश शामिल है.

क्‍या कारगर होंगी मौजूदा वैक्‍सीन?

शुरुआती शोध के बाद ऐसा माना जा रहा है कि IHU मौजूदा टीकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो सकता है. संभव है कि मौजूदा वैक्‍सीन इस वैरिएंट के खिलाफ कारगर न हों. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इसके व्यवहार के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी. वायरस के इस वैरिएंट में 46 म्‍यूटेशन हैं, जिससे ये काफी संक्रामक हो सकता है.

कितना खतरनाक हो सकता है नया वैरिएंट?

विशेषज्ञ इस नये वैरिएंट के बारे में और अधिक जानकारी मिलने तक सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं. वे कहते हैं कि महामारी के दौरान वायरस के नए रूप सामने आते रहते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि वे सभी संक्रामक हों या गंभीर बीमारी का कारण हों, इसलिए, अभी अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए और निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए.

11) Another source says the rise in ICUs and deaths in Southeast France 🇫🇷 are still due to Delta - possible. I’m not that worried about #B16402 yet—i doubt it will win over Omicron (5-6x faster than Delta) or Delta (which is 2x faster than original). https://t.co/jJeaLsf1ZU