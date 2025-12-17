CLAT 2026 Result: नतीजे जारी, 75 हजार ने दिया एग्जाम और इतने हो पाए पास!

CLAT 2026 के एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ (CNLU) ने CLAT का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं.

और पढ़ें

बता दें कि इसकी परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई थी, जो देशभर के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बनाए गए 126 परीक्षा केंद्रों पर कराई गई थी. इस दौरान कुल 92,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसमें से यूजी कोर्स के लिए 75,009 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, 17,335 उम्मीदवार पीजी कोर्स में शामिल हुए.

रिजल्ट को लेकर क्या है प्रोसेस?

आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, परीक्षा के बाद मिले नंबरों का कैल्कुलेशन और वेरिफिकेशन 14 और 15 दिसंबर को किया गया. इसके बाद तैयार किए गए रिजल्ट को 16 दिसंबर को CNLU के गवर्निंग बॉडी के सामने मंजूरी के लिए रखा गया. मंजूरी के बाद रिजल्ट को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया.

CLAT में हाईएस्ट अंक कितने रहें?

बता दें कि इस परीक्षा के जरिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों समेत कई अन्य कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है. इस बार CLAT 2026 में यूजी कैटेगरी में सबसे ज्यादा अंक 112.75 रहे. वहीं, पीजी के लिए 104.25 अंक दर्ज किया गया.

Advertisement

इतने उम्मीदवार हुए शामिल

इस एग्जाम में उम्मीदवारों की कुल 96 प्रतिशत भागीदारी रही. इनमें से 57 प्रतिशत महिलाएं थी और 43 प्रतिशत पुरुष उम्मीदवार थे. इस एग्जाम में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने भी भाग लिया था.

इस तरह चेक कर सकते हैं रिजल्ट

रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशयल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर CLAT 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड लिखें. सभी जानकारी को सब्मित करें औक रिजल्ट स्क्रीन पर शो हो जाएगा.



---- समाप्त ----