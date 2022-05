घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें अपने कोर्स की डिग्री, फ्री होम डिलीवरी करेगी यूनिवर्सिटी

CCS University News: छात्र-छात्राएं जिस पते पर डिग्री चाहते हैं उसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ccsuniversity.ac.in पर जाकर Student Help Desk में दिए गए लिंक Provide information to get only original degree पर अपलोड करना होगा. यूनिवर्सिटी इसी पते पर डिग्री भेज देगा.

X

CCS University: