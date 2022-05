REET 2022: खुशखबरी! फिर बढ़ी रीट 2022 के लिए आवेदन की लास्ट डेट, देखें नया नोटिस

REET 2022 Online Application Last Date: राजस्थान में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) ने एक बार फिर राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 (REET 2022) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. जिन उम्मीदवारों ने रीट परीक्षा के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in या reetbser2022.in पर जाकर 23 मई रात 12 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

दरअसल, इससे पहले रीट 2022 के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 20 मई रात 12 बजे तक थी, चालान जनरेट करने की आखिरी तारीख 16 मई और एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन करेक्शन करने के लिए 23 से 25 मई तक का समय दिया गया था.

नए शेड्यूल के अनुसार, उम्मीदवारों को चालान जनरेट और परीक्षा शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 19 मई रात 12 बजे तक समय, आवेदन करने के लिए 23 मई रात 12 बजे तक का समय और करेक्शन के लिए 25 मई सुबह 10 बजे से 27 मई रात 12 बजे तक का समय दिया गया है. उम्मीदवार, अपने आवेदन का नाम, पिता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, परीक्षा स्तर, फोटो, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर में संशोधन कर सकते हैं. करेक्शन विंडो का लिंक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही एक्टिव किया जाएगा.

How to Apply for REET 2022: यहां देखें आवेदन करने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले बीएसईआर रीट की आधिकारिक वेबसाइट reetbser2022.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, रीट 2022 लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट कर दें.

स्टेप 4: जनरेट हुए रजिस्ट्रेशन क्रेडेंशिल्य की मदद से लॉग इन करें.

स्टेप 5: रीट एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्टेप 6: फीस जमा करें.

स्टेप 7: आगे की जरूरत के लिए उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

कब होगी रीट 2022 परीक्षा?

रीट 2022 की परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की जाएगी. जिसमें दो पेपर होंगे - पेपर-1 (लेवल-2) सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. जबकि पेपर-2 (लेवल-1) दोपहर 03 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा. रीट एडमिट कार्ड, परीक्षा शुरू होने से उचित समय पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा.

रीट 2022 का नया नोटिस, ये रहा-