BPSC Interview Admit Card 2022: बीपीएससी 66वीं सीसीई का इंटरव्यू लेटर जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

BPSC 66th CCE Interview Letter 2022: बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 66वीं परीक्षा के इंटरव्यू एडमिट कार्ड (BPSC 66th CCE Interview Admit Card 2022) जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार बीपीएससी 66वीं सीसीई मुख्य परीक्षा में क्वालीफाई हुए थे, वे आयोग (बीपीएससी) की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना इंटरव्यू कॉल लेटर चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

बीपीएससी 66वीं कंबाइंड कॉम्पिटेटिव मेन एग्जाम के नतीजे 13 अप्रैल को घोषित किए गए थे. जिसमें कुल 953 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए थे. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों को अब इंटरव्यू राउंड में बैठना होगा. इंटरव्यू 18 मई से शुरू होंगे और 04 जून 2022 तक चलेंगे. बिना एडमिट कार्ड के किसी भी उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी. एडमिट कार्ड के साथ वेलिड आईडी अपने पास जरूर रख लें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तरीका नीचे देख सकते हैं.

How to Download BPSC 66th CCE Admit Card 2022: ऐसे करें डाउनलोड

स्टेप 1: एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर, 'Interview Letters: For Candidates appearing in interview under 66th Combined Competitive Examination' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अपना 6 डिजिट वाला रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

स्टेप 4: बिहार बीपीएससी 66वीं सीसीई इंटरव्यू एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

स्टपे 5: इसे चेक करें और इंटरव्यू के दिन के लिए डाउनलोड करके अपने पास रख लें.

इंटरव्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, इंटरव्यू वेन्यू और रिपोर्टिंग के साथ-साथ जरूरी दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ें. बीपीएससी 66वीं सीसीई के नतीजे 04 जून के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

बीपीएससी 66वीं सीसीई इंटरव्यू एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-