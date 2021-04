Haryana Board Exams 2021: कोरोना प्रकोप के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं के बोर्ड एग्जाम रद्द

Haryana Board Exams 2021, HBSE 10th exams cancelled: हरियाणा में लगातर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है. हरियाणा में 10वीं बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जानकारी दी कि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को 31 मई तक स्थगित कर दिया गया है.

हरियाणा बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू होनी थी जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षा 22 अप्रैल से होनी प्रस्तावित थी. हरियाणा सरकार ने CBSE Board Exams 2021 की तर्ज पर 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर ये फैसला किया है. CBSE ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया है, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को टालने का फैसला किया है.

On the lines of the CBSE Board, we have decided to cancel Class 10th board exams and postpone Class 12th exams. Class 10th students will be evaluated based on internal assessment: Haryana Education Minister Kanwar Pal Gujjar