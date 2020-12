Board Exam 2021 Dates: इस दिन जारी होंगी डेट्स, शिक्षामंत्री देंगे जानकारी 

Board Exam 2021 Dates: शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 17 दिसंबर को बोर्ड परीक्षाओं के विषय में जानकारी देने के लिए लाइव आने वाले थे, मगर इस लाइव सेशन को आखिरी समय पर 22 दिसंबर के लिए स्‍थगित कर दिया गया. इस दिन शाम 4 बजे निशंक लाइव आएंगे और शिक्षकों को संबोधित करेंगे. उन्‍होंने ट्विटर पर यह जानकारी दी है कि शिक्षकों के साथ वह आगामी बोर्ड परीक्षाओं के विषय में चर्चा करेंगे. इसी दिन एग्‍जाम की डेट्स पर भी कोई फैसला सुनाया जा सकता है.

इस सेशन की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अभी भी अपनी एग्‍जाम की डेट्स को लेकर संशय है. CBSE यह स्‍पष्‍ट कर चुका है कि परीक्षाएं किसी भी स्थिति में रद्द नहीं होंगी और प्रैक्टिकल एग्‍जाम जल्‍द शुरू होंगे. इसी बीच शिक्षामंत्री निशंक यह कह चुके हैं कि परीक्षाएं मार्च में आयोजित किए जाने की कोई अनिवार्यता नहीं है, जिसका अर्थ है कि परीक्षा की डेट्स आगे भी बढ़ सकती हैं.

Teachers, I am looking forward to having an insightful interaction with you all on Dec 22 at 4 PM.

Please share your queries/suggestions with me using #EducationMinisterGoesLive pic.twitter.com/VlYIQ5Vcc8