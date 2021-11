BHU: छात्रों की नाराजगी से बैकफुट पर उर्दू विभाग, इकबाल की हटाकर लगाई मालवीय की तस्वीर

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एक नया विवाद खड़ा हो गया है. यहां आयोजित एक वेबीनार कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र से BHU के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर हटाकर पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि अल्लामा इकबाल की तस्वीर लगने से बखेड़ा खड़ा हो गया है. जब इस मामले की शिकायत करने छात्र आर्ट्स फैकल्टी के डीन के दफ्तर पहुंचे तो आनन-फानन में बैकफुट पर आते हुए उर्दू विभाग ने अल्लामा इकबाल की तस्वीर हटा कर पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीर लगा दी और अपने ट्विटर हैंडल से आर्ट फैकेल्टी ने माफी भी मांगी.

हालांकि इस पूरे मामले की जांच के लिए आर्ट्स फैकल्टी के डीन की ओर से एक कमेटी भी बना दी गई है और उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया है. फि‍लहाल वेबिनार का पोस्‍टर बदल कर पंडित मालवीय की तस्‍वीर लगा दी गई है और सोशल मीडिया पर इसके लिए माफी मांग ली गई है.

Urdu Department, Faculty of Arts, #BHU, is organizing a webinar as per the details given in the poster. Sincerest apologies for the inadvertent mistake in the earlier poster that went viral on social media.@bhupro @VCofficeBHU pic.twitter.com/loGvXe99IU