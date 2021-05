School Closed: असम राज्‍य ने कोरोना संक्रमण के मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए कंटेनमेंट ज़ोन और लॉकडाउन के अपने दिशानिर्देशों को संशोधित किया है. राज्य सरकार ने संक्रमण फैलने से बचने के लिए राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 13 मई से अगले 15 दिनों के लिए बंद रखने का निर्देश दिया है. हालांकि, स्कूलों और कॉलेजों को इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने की अनुमति रहेगी.

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ASDMA) ने सार्वजनिक भीड़भाड़ को रोकने के लिए संशोधित Covid-19 प्रोटोकॉल जारी किया है जिसके तहत शिक्षण संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है.

ASDMA ने जारी अधिसूचना में कहा, "राज्‍य के सभी शैक्षणिक संस्‍थानो में 15 दिनों के लिए ऑफलाइन क्‍लासेज़ आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी." राज्‍य में यह शटडाउन गुरुवार 13 मई सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगा. इस दौरान शैक्षणिक संस्‍थानों से ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने को भी कहा गया है.

