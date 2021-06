Board Exam 2021: इस राज्य के बोर्ड एग्जाम पर अभी सस्पेंस बरकरार, छात्र कर रहे परीक्षा रद्द करने की मांग

#CancelAssamBoardExams: देश में कोरोना संकट के बीच सीबीएसई ने इस साल बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया है. CBSE के बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने भी एग्जाम कैंसिल कर दिए हैं. लेकिन, अभी भी असम में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. वहीं, दूसरी तरफ छात्र लगातार असम सरकार से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

परीक्षाएं रद्द कराने के लिए छात्रों ने ट्विटर पर एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है. छात्र #CancelAssamBoardExams और #WakeUpSEBAAHSEC हैशटैग का उपयोग करके अपनी राय के साथ परीक्षाएं कैंसिल करने की गुहार लगा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि कई राज्यों ने बोर्ड परीक्षाओं को सीबीएसई द्वारा की गई घोषणा के बाद रद्द कर दिया है. असम सरकार को भी स्थिति को देखते हुए जल्दी फैसला करना चाहिए.

छात्र पिछले एक सप्ताह से असम में कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं. उनमें से कुछ SEBA और AHSEC को मौजूदा स्थिति में वैकल्पिक मूल्यांकन मेथड को अपनाने के लिए कह रहे हैं. छात्रों ने यह भी तर्क दिया है कि कोरोना महामारी सभी पर कठिन रही है और वे बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए मानसिक और शारीरिक स्थिति में नहीं हैं. ऐसे में इन्हें रद्द किया जाना चाहिए.

If u are conducting exams, assure us there will be 100% reservation for AHSEC students in every Assam govt college.@himantabiswa #EndTheDillemma #WakeUpSEBAAHSEC #StandWithTheStudents #CancelAssamBoardExams — Priti Gogoi (@pritigogoi_22) June 7, 2021

Monsoon season is yet to come& already 32,000 people affected by flood , imagine how many of them could be students. Exams in July-Sept is not possible , most parts of Assam will be under influence of flood.#CancelAssamBoardExams #WakeUpSEBAAHSEC@pratidintime@thetruthin pic.twitter.com/MZ9gFcEsMZ — Ashique Iqbal (@Ashique1204) June 8, 2021

Assam has a great education minister and student union.Student union who should support us in this pandemic situation is supporting the Assam government.I am telling about AASU and ABSU.NSUI is best student union#CancelAssamBoardExams @himantabiswa@sajin_aktar @PankajXxatry12 https://t.co/wWs6TzMz5r — Pankajxatry12 (@PankajXxatry12) June 8, 2021

All admissions will have completed till August. And we'll not get sufficient time for competitive examinations also. I don't know why you've such kind of attitude but you should think about students. Stop pressuring us @ranojpegu #CancelAssamBoardExams — Sristi (@Sristi_13) June 8, 2021

बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में कहा था कि एसईबीए और एएचएसईसी बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में अंतिम घोषणा सीबीएसई द्वारा कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए अपने मूल्यांकन मानदंड की घोषणा करने के बाद की जाएगी.