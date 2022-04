School Closed: स्कूल शिक्षा निदेशालय, पुडुचेरी ने शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 1 से 9 तक के सभी छात्रों को प्रमोट करने की घोषणा की है. निदेशालय ने इसके संबंध में नोटिस जारी किया है और कहा है कि पुडुचेरी और कराईकल के सभी प्राइवेट और सार्वजनिक स्कूलों के प्रमुखों को कक्षा 1 से 9 तक के सभी छात्रों को पास करने का निर्देश जारी कर दिया गया है. इसके साथ ही, कक्षा 1 से 9 तक के छात्रों के लिए गर्मी की छुट्टियां 30 अप्रैल से शुरू करने का भी ऐलान किया गया है.

जारी नोटिस में, पुडुचेरी सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे सभी छात्रों का रिजल्‍ट जारी प्रमोशन क्राइटेरिया (सभी पास) के अनुसार तैयार करें और संबंधित निरीक्षकों को जमा करें. छात्रों को सब्‍जेक्‍ट वाइस नंबर देने होंगे और पूरा प्रमोशन चार्ट बनाकर निरीक्षण के लिए जमा करना होगा.

All students from Class 1 to 9 in Puducherry promoted: Government of Puducherry pic.twitter.com/raHf8tU62l