Do You Know: शर्ट के पीछे डिजाइन के लिए नहीं होता कपड़े का लूप, इसलिए आता है काम

आपने अक्सर गौर किया होगा कि कई सारी शर्ट्स के पीछे कपड़े का एक लूप बना होता है. क्या आपको इस लूप का इस्तेमाल पता है? अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिजाइन के लिए होता है तो आप गलत हैं. आइए जानते हैं क्यों बना होता है शर्ट के पीछे कपड़े का लूप.

X

Shirt back loop