Did You Know This: टूथपिक के पीछे बनी डिजाइन का होता है ये इस्तेमाल, क्या आपको पता है?

Did You Know The Correct Use of Toothpicks: आपने अक्सर लोगों को खाने के बाद दातों में फंसा खाना निकलाने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल करते देखा होगा. कई लोग रोज टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आपने कभी इन टूथपिक्स के पीछे बने डिजाइन पर ध्यान दिया है?

अगर आप टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपने जरूर इसके पीछे बनी डिजाइन पर कभी-न-कभी गौर जरूर किया होगा. लेकिन क्या आपको पता है कि टूथपिक्स पर बने ये डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं होते? इनके पीछे बने डिजाइन टूथपिक के इस्तेमाल का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है.

अगर आप टूथपिक का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि टूथपिक के पीछे बने डिजाइन एक होल्डर की तरह काम करते हैं.

अगर आप किसी के साथ बैठ कर खाना खा रहे हैं और खाना खाने के बाद आप टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं, तो जरूरी है कि टूथपिक के इस्तेमाल के बाद उसके पीछे बने रिंग से उसे तोड़ कर टेबल पर रखें और रिंग के बीच खाली जगह पर अपनी इस्तेमाल की गई टूथपिक रख दें.

Correct Use of Toothpicks (Credit: bright side Youtube)

क्या आपको मालूम था टूथपिक यूज करने का सही तरीका? टूथपिक को इस्तेमाल करने के बाद इस तरह से रखने का एक फायदा होता है. फायदा ये होता है कि जब आप टूथपिक के पीछे के हिस्से को तोड़ देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि टेबल पर रखी टूथपिक इस्तेमाल की हुई है.