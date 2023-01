ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #Railway_New_Bharti_Do, नौकरी मांग रहे लाखों बेरोज़गार

रेलवे भर्ती की आस लगाए बैठे युवाओं के सब्र का बांध टूटने लगा है. युवा न सिर्फ नई भर्ती चाहते हैं बल्कि लंबे से समय अटकी पड़ी रेलवे भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरी करने की मांग कर रहे हैं. हजारों उम्मीदवार सोशल मीडिया पर रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और केंदीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हैशटैग 'Railway_New_Bharti_Do' मांग के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

युवाओं ने ट्विटर पर कई मांगे रखी हैं जो इस प्रकार हैं-

खबर लिखे जाने तक ट्विटर यूजर्स ने #Railway_New_Bharti_Do हैशटेग के साथ करीब दो लाख ट्वीट किए हैं. इससे पहले दिसंबर 2022 में भी ट्विटर यूजर्स ने रेलवे की इन्हीं मांगों को लेकर एक कैंपेन शुरू किया था.

@news24tvchannel #RailwayNewBhartiDo Why always you tell about old 2018 vacancy? Tell about new vacancy... pic.twitter.com/pQK94SKraI