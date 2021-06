NTA JEE Main, NEET UG 2021: बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के फैसले के बाद से ही छात्र एंट्रेंस एग्‍जाम्स की डेट्स को लेकर संशय में हैं. शिक्षा विभाग ने अभी तक NTA JEE Main 2021 के स्‍थगित हुए 2 सेशंस की डेट पर कोई फैसला नहीं लिया है और NEET UG 2021 के लिए भी एप्लिकेशन फॉर्म अभी रिलीज़ नहीं किए गए हैं.

सोशल मीडिया पर छात्र परीक्षाओं को अक्‍टूबर तक स्‍थगित करने की मांग उठा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि महामारी के गुजरने के बाद वे मानसिक रूप से भी अभी परीक्षाओं के तैयार नही हैं. छात्रों ने प्रधानमंत्री मोदी, शिक्षामंत्री और NTA को टैग कर ट्विटर पर #PostponeNEETUGtillOctober हैशटैग के साथ परीक्षा स्‍थगित करने की मांग उठाई है.

#postpone NEETUG2021@DrRPNishank @PMOIndia

please consider the neet droppers too..We are not asking for cancellation of the exam just reschedule or postponement of the exam till october please do hear us and do consider us..#PostponeNEETUGtillOctober