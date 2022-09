DU Admission 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को किया सावधान, गलत फायदा उठाने की फिराक में धोखेबाज!

DU Admission 2022: दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चल रही है. जो स्टूडेंट्स डीयू में एडमिशन (DU Admission) लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. स्टूडेंट्स की सुविधा के मकसद से कॉमन सीट अलॉटमेंट सिस्टम (CSAS) पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर तक चलेंगे. यूजी कोर्स में दाखिले के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET UG) के नतीजे घोषित हो चुके हैं और सीयूईटी पीजी रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद है. इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला कराने के नाम पर स्टूडेंट्स और पैरेंट्स से ठगी करने वाला गैंग भी एक्टिव हो गया है!

दिल्ली यूनिवर्सिटी ने शनिवार, 24 सितंबर 2022 को एडमिशन के नाम पर स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को फर्जी मैसेज करने वाले लोगों से सावधान रहने की सलाह दी है. डीयू ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर लिखा, 'एडमिशन के संबंध में फेक ईमेल और सूचनाओं से सावधान रहें.'

BEWARE OF FAKE EMAILS AND NOTIFICATIONS WITH RESPECT TO ADMISSIONS



For authentic information, visit DU Admission website - https://t.co/VdxzWglc75