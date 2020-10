बंगालः उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता की हत्या, बैरकपुर में आज बंद का ऐलान

पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में रविवार शाम बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मनीष शुक्ला उत्तर 24 परगना जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे. घटना के वक्त वो पार्टी कार्यालय आ रहे थे. वहीं, वारदात के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीटागढ़ में रोड में जाम कर दिया और ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. बैरकपुर में सोमवार को बीजेपी ने 12 घंटे के बंद ऐलान किया है.

जानकारी के मुताबिक, टीटागढ़ थाने से कुछ दूर पहले रास्ते में अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने मनीष शुक्ला पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. बीजेपी नेता के सिर और सीने में गोलियां लगी थीं. उन्हें कोलकाता के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

घटना के बाद बैरकपुर के संयुक्त पुलिस आयुक्त अजय ठाकुर मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है, लेकिन वारदत की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है. बताया जा रहा है कि घटनास्थल का मुआयना करने पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा भी पहुंचे थे.

इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह), सीएम ममता बनर्जी और डीजीपी को बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर सोमवार को बुलाया है. वहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक वीडियो जारी कर जमकर निशाना साधा और मनीष शुक्ला की मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है.

West Bengal Additional Chief Secretary (Home) & the DGP have been summoned tomorrow in the wake of worsening law & order situation leading to the dastardly killing of Councillor Manish Shukla in Titagarh: Governor Jagdeep Dhankhar https://t.co/yLEa6BOVd1 pic.twitter.com/jidcvC5jgT