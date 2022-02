UP: बिजनेसमैन से जब्त 4.5 लाख रुपये हड़पे! 5 पुलिसकर्मी सहित 7 गिरफ्तार

यूपी के वाराणसी (UP Varanasi) में चुनावी चेकिंग के दौरान एक व्यापारी से मिले रुपये हड़पने का मामला सामने आया है. यहां चेकिंग के समय एक व्यापारी के पास 8.5 लाख रुपये मिले थे. इनमें से व्यापारी 4.5 लाख रुपये की राशि का हिसाब नहीं दे पाया. राशि SST और पुलिस को इनकम टैक्स विभाग (IT) को देनी थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन न यह राशि इनकम टैक्स विभाग (IT) को न देकर खुद हजम कर ली. जांच हुई तो इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

जानकारी के अनुसार, यह मामला जनपद वाराणसी के जंसा थाना क्षेत्र के कतवारूपुर के पास सेवापुरी विधानसभा का है. यहां स्टैटिक सर्विलांस टीम 7 फरवरी 2022 को स्टैटिक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस के साथ जांच कर रही थी. संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों को चेक किया जा रहा था. इसी दौरान व्यापारी वीर चौरसिया पुत्र रमेशचन्द चौरसिया निवासी आनंदनगर, अहमदगंज, जनपद भदोही अपने मित्र उमेश यादव के साथ वहां से निकले.

व्यापारी 4.5 लाख की राशि का नहीं दे सका था जवाब

टीम ने जांच की तो वीर चौरसिया के बैग से 8.5 लाख रुपये मिले. जांच व पूछताछ के दौरान व्यापारी 4.5 लाख रुपये के संबंध में कोई स्पष्ट संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इस पर SST टीम ने 4.5 लाख रुपये इनकम टैक्स में जमा कराने के लिए कब्जे में ले लिए. व्यापारी को बताया गया कि इनकम टैक्स में उचित जवाब देकर अपना रुपया वापस करा लेना.

व्यापारी को नहीं मिली कोई सूचना, तब की शिकायत

व्यापारी को IT से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई. इसके संबंध में उसने थाना जन्सा को सूचित किया. इसके बाद पता चला कि राशि को कब्जे में लेकर सीजर की कार्रवाई करते हुए इनकम टैक्स में 4 लाख रुपया जमा कराया जाना था, लेकिन एसएसटी टीम ने पैसा अपने पास ही रख लिया. 8 फरवरी की रात रिपोर्ट मिली तो खुलासा हुआ कि SST का यह कृत्य आपराधिक प्रकृति का है.

इस मामले में थाना जन्सा पुलिस ने केस दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें बाल विकास विभाग का CDPO मुकेश कुमार कुशवाहा, उप निरीक्षक विद्यार्थी सिंह, हेड कांस्टेबल जटा शंकर पांडे, कांस्टेबल संजय कुमार, कांस्टेबल अमित सिंह यादव, वीडियो ग्राफर सौरभ सेठ, ड्राइवर गोरख यादव शामिल हैं.

आरोपियों को किया गया निलंबित

इनमें उप निरीक्षक विद्यार्थी सिंह, हेड कांस्टेबल जटाशंकर पाण्डेय, कांस्टेबल अमित सिंह यादव, कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह, कांस्टेबल संजय कुमार और कांस्टेबल उदय प्रताप सिंह को अनाधिकृत रूप से गैरहाजिर होने के कारण निलंबित कर दिया गया है. एसएसटी मजिस्ट्रेट के संबंध में कार्रवाई के लिए जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को अवगत कराया गया है.