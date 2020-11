MP: 'गब्बर' बना थानेदार, बीच सड़क किया अनाउंस 'चुप हो जा...नहीं तो डांगी आ जाएगा'

एमपी के झाबुआ के कल्याणपुरा में एक थानेदार बीच सड़क पर फिल्म शोले के किरदार 'गब्बर' के रोल में दिखा. ये थानेदार बीच सड़क पर शोले के किरदार गब्बर का डॉयलॉग मारता नजर आ रहा है. समाचार एजेंसी एएनआई ने इससे जुड़ा एक वीडियो जारी किया है.

इस वीडियो में कल्याणपुरा का थाना इंचार्ज के एल डांगी कहते नजर आ रहे हैं, "कल्याणपुरा से 50 50 किलोमीटर की दूरी पर जब बच्चा रोता है तो मां कहती है चुप हो जा बेटा नहीं तो डांगी आ जाएगा."

थाना प्रभारी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो के बाद थाना प्रभारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

#WATCH | MP: KL Dangi, in-charge of Kalyanpura police station in Jhabua, says, "Kalyanpura se 50-50 km ki duri par jab bachcha rotaa hai to maa kehti hai chup ho ja beta nahi to Dangi aa jayega".



"A show-cause notice has been issued to him," says Jhabua ASP Anand Singh. (15.11) pic.twitter.com/FCEN0EKm8D