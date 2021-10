रेप के आरोपी SI से ही रिश्वत ले रहा था दिल्ली पुलिस का ASI, CBI ने रंगे-हाथों पकड़ा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार किस कदर घर कर चुका है, इसकी बानगी शनिवार की रात देखने को मिली. मालवीय नगर थाने में तैनात एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (एएसआई) रेप के आरोपी से 50 हजार रुपये की रिश्वत ले रहा था. रिश्वत लेते ही उसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा.

रिश्वत लेते पकड़े गए एएसआई का नाम लेखराम बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक लेखराम जिस रेप के आरोपी से रिश्वत ले रहा था वह भी दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर (एसआई) है. बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने सब इंस्पेक्टर मनोज पर रेप का आरोप लगाया था. पीड़िता ने मनोज पर रेप कर तस्वीरें लेने का भी आरोप लगाया था.

कांस्टेबल की शिकायत के बाद मामले की जांच एक महिला एसआई को सौंप दी गई थी. बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की ही महिला कांस्टेबल के साथ हुए रेप के मामले को दबाने के लिए आरोपी अधिकारी से 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. रेप के इस मामले की जांच कर रही महिला अधिकारी रिश्वत की रकम एएसआई लेखराम को देने के लिए कहा था.

सीबीआई की टीम ने रिश्वत की रकम लेते हुए आरोपी एएसआई लेखराम को धर दबोचा. दिल्ली पुलिस ने खुद बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है. दूसरी तरफ, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक मामले की तहकीकात कर रही महिला अधिकारी को भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि पीड़ित कांस्टेबल ने एसआई पर रेप के बाद अश्लील तस्वीरें लेने का भी आरोप लगाया था.

CBI officers arrested a male ASI & a female SI posted at Delhi's Malviya Nagar Police Station last night for allegedly demanding & taking a bribe from another male SI who is accused of raping a woman constable. The arrested female SI was investigating the rape case: Delhi Police