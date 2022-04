CrPC Section 51: गिरफ्तारी के बाद तलाशी से संबंधित है सीआरपीसी की धारा 51

Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में अदालत (Court) और पुलिस (Police) के काम करने की प्रक्रिया (Process) के बारे में जानकारी (information) मौजूद है. इसी कड़ी में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 51 (Section 51) में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी (Search of arrested person) के प्रावधान (provisions) के बारे में बताया गया है. तो चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 51 क्या कहती है?

सीआरपीसी की धारा 51 (CrPC Section 51)

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 51 (Section 51) में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी (Search of arrested person) के बारे में प्रावधान बताये गए हैं. CrPC की धारा 51 के अनुसार जब पुलिस (Police) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार (Arrest) करती है, तो उस व्यक्ति की तलाशी (Search) ली जाती है और जो भी सामान उसके पास होता है सिर्फ उसके कपड़ो को छोड़ कर सभी सामान पुलिस अभिरक्षा (police custody) में रख लिया जाता है, उस सामान की रसीद (baggage receipt) भी पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है.

लेकिन जब कोई प्राइवेट व्यक्ति (private person) अगर किसी अपराधी (criminal) को गिरफ्तार (arrests) करता है तो वह उसकी तलाशी (Search) नहीं ले सकता. वह उसे पुलिस के हवाले (handed over to the police) कर देता है. इसके बाद पुलिस द्वारा उसकी तलाशी ली जाती है. अगर कोई अपराधी (criminal) कोई महिला (woman) है, तो उसकी तलाशी (Search) महिला पुलिस अधिकारी (female police officer) द्वारा ही की जायगी.

क्या होती है सीआरपीसी (CrPC)

सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC

सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.

