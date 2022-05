CrPC Section 111: आदेश का दिए जाना परिभाषित करती है सीआरपीसी की धारा 111

Code of Criminal Procedure: दंड प्रक्रिया संहिता में पुलिस (Police) और अदालत (Court) के काम के दौरान इस्तेमाल होने वाली कानूनी प्रक्रिया (Legal procedures) के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई है. इसी प्रकार सीआरपीसी (CrPC) की धारा 111 (Section 111) में आदेश का दिया जाना बताया गया है. चलिए जानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 111 इस बारे में क्या प्रावधान करती है?

सीआरपीसी की धारा 111 (CrPC Section 111)

दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Proced 1973) की धारा 111 (Section 111) में आदेश का दिया जाना परिभाषित किया गया है. CrPC की धारा 111 के मुताबिक जब कोई मजिस्ट्रेट (Magistrate), जो धारा 107, धारा 108, धारा 109 या धारा 110 के अधीन कार्य (subordinate work) कर रहा है, यह आवश्यक समझता है (considers necessary) कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन (Under the code) कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार (Essence of information), उस बन्धपत्र की रकम (Bond amount), जो निष्पादित (Execution) किया जाना है, वह अवधि जिसके लिये वह प्रवर्तन (Enforcement) में रहेगा और प्रतिभुओं (Securities) की (यदि कोई हों) अपेक्षित संख्या, प्रकार और वर्ग बताते हुए लिखित आदेश देगा.

क्या है सीआरपीसी (CrPC)

सीआरपीसी (CRPC) अंग्रेजी का शब्द है. जिसकी फुल फॉर्म Code of Criminal Procedure (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) होती है. इसे हिंदी में 'दंड प्रक्रिया संहिता' कहा जाता है. CrPC में 37 अध्याय (Chapter) हैं, जिनके अधीन कुल 484 धाराएं (Sections) मौजूद हैं. जब कोई अपराध होता है, तो हमेशा दो प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो पुलिस अपराध (Crime) की जांच करने में अपनाती है, जो पीड़ित (Victim) से संबंधित होती है और दूसरी प्रक्रिया आरोपी (Accused) के संबंध में होती है. सीआरपीसी (CrPC) में इन प्रक्रियाओं का ब्योरा दिया गया है.

1974 में लागू हुई थी CrPC

सीआरपीसी के लिए 1973 में कानून (Law) पारित किया गया था. इसके बाद 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी (CrPC) देश में लागू हो गई थी. तब से अब तक CrPC में कई बार संशोधन (Amendment) भी किए गए है.

