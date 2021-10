आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद बोले NCB के अधिकारी- हमारा ऑपरेशन अभी जारी, कई पहलू खंगाले जाने बाकी

मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज शिप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की छापेमारी के बाद हड़कंप मच गया है. एनसीबी ने इस मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है. मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने रविवार को बताया है क अभी मामले में जांच चल रही है और कई पहलुओं को खंगाला जाना बाकी है.

मुंबई एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े ने आजतक से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा, ''इस मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है. उनका मामले में जांच चल रही है. पूरा मामला सबसुडिश है. कई पहलू खंगाले जाने बाकी हैं. जांच में कई चीजों पर काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ये सभी उस क्रूज पर ड्रग्स कंजम्पशन के लिए और सप्लाई के लिए लाए गए थे. गिरफ्तार आठ लोगों में से तीन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है, जबकि बाकी पांच लोगों को कल में पेश किया जाएगा.

उन्होंने आगे कहा कि एनसीबी की अभी कार्रवाई जारी है. कई जगहों पर एक्शन हो रहा है. एजेंसी ड्रग्स पैडलर को पकड़ने की कोशिश जारी रख रही है. हमारा ऑपरेशन अभी जारी है. बता दें कि शनिवार को मुंबई से गोवा जाने वाले क्रूज पर एनसीबी के अधिकारियों ने छापेमारी की थी. एजेंसी को क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने का पता चला था, जिसके बाद अधिकारी भेष बदलकर शामिल हुए थे.

Other accused will be presented in court tomorrow. I can't disclose everything as the matter is under investigation: NCB Mumbai Director Sameer Wankhede pic.twitter.com/jNvj67xh5w