लड़की के साथ हैवानियत का Video Viral, असम पुलिस ने जारी की आरोपियों की फोटोज

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़की को 5 लोगों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित किया जा रहा है. लड़की को प्रताड़ित करने और उसके साथ किये गए यौन शोषण का ये वीडियो नॉर्थ-ईस्ट का बताया जा रहा है. इस घटना को लेकर असम पुलिस ने एक ट्वीट किया है, जिसमें लड़की के साथ हैवानियत कर रहे 5 लोग दिखाई दे रहे हैं. इस घटना को लेकर देश के लोगों में गुस्सा है, लोग हैवानियत कर रहे लोगों की तत्काल गिरफ़्तारी की मांग कर रहे हैं.

क्या है मामला?

दरअसल, एक लड़की को 5 लोगों द्वारा बेरहमी से प्रताड़ित करने का एक वीडियो वायरल हुआ है. इस वीडियो में 5 अज्ञात लोगों को एक युवती को पीटते और बुरी तरह प्रताड़ित करते देखा गया. लेकिन, घटना का समय और स्थान अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. वायरल वीडियो को लेकर असम पुलिस ने पांच लोगों की तस्वीरें जारी की हैं. साथ ही पांचों की गिरफ्तारी के लिए जनता से जानकारी मांगी है. जानकारी देने वालों को इनाम देने की भी घोषणा की गई है.

असम पुलिस का ट्वीट

इस बर्बर घटना को लेकर असम पुलिस ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा है कि ये उन 5 अपराधियों की फोटो हैं, जो एक वायरल वीडियो में लड़की के साथ बर्बरता करते हुए दिख रहे हैं. घटना कब की और कहां की है, अभी साफ नहीं है. जिस किसी के भी पास इस संबंध में कोई जानकारी हो, वो हमसे संपर्क करे. फिलहाल असम पुलिस ने आरोपियों को खोजने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

These images are of 5 culprits who are seen brutally torturing & violating a young girl in a viral video.



The time or place of this incident is not clear.



Anyone with information regarding this crime or the criminals may please contact us. They will be rewarded handsomely. pic.twitter.com/ZnNjtK1jr6