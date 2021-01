यूपीः बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप, 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार

यूपी के बदायूं जिले में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. घटना फैजगंज थाना इलाके की है. पुलिस ने शिकायत के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

एसएसपी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है. सभी छह नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि दरिदों ने अश्‍लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है.

A woman was allegedly gang-raped in Faizganj Police station area of Badaun; six people arrested. SSP Sankalp Sharma says, "FIR registered on victim's complaint. All 6 accused arrested. Investigation is on. Action will be taken based on facts which come during the investigation." pic.twitter.com/zGiE0LJLLG